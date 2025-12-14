In linea con quanto avviene negli altri Paesi europei, anche in Italia il mercato del giocattolo continua a mostrare segnali positivi, con una spinta particolarmente forte in vista delle festività natalizie. I dati più recenti diffusi da Circana indicano che nel primo semestre del 2025 il settore ha registrato una crescita del +6,8%.

A guidare la classifica delle vendite è la categoria Games & Puzzle, che comprende giochi da tavolo e di carte e rappresenta il 18% del fatturato complessivo. Seguono i Building Sets, ovvero costruzioni e mattoncini, trainati soprattutto da Lego e dai Madeko Kit, quindi Action Figures e peluche. In netta accelerazione anche il comparto dei collezionabili, vero fenomeno del momento, che segna un +45% e pesa per il 15% sul totale del mercato.

Tra le idee più gettonate da mettere sotto l’albero restano i giochi in scatola, dai grandi classici come Monopoly nella versione App Banking ai party game più recenti come What Do You Meme? e Feel Like a Fool, senza dimenticare Cluedo nella versione baby. Grande successo anche per le carte collezionabili: spiccano Megaevoluzione – Fiamme Spettrali, ultima espansione Pokémon, e le carte sportive Topps dedicate a calcio e basket. Sempre molto richiesti Funko Pop!, i set Sylvanian Families, la casa delle bambole di Gabby e il ritorno delle piste e delle macchinine telecomandate, come la Carrera RC Mario Kart. Tra i giochi “evolutivi” si segnala il Mini Micro Rock & Go di Città del sole.

Il confine tra gioco tradizionale e digitale è sempre più sottile: spazio a Just Dance 2026 Edition e alla nuova console Nintendo Switch 2, con titoli come Leggende Pokémon: Z-A, Super Mario Party Jamboree e Metroid Prime 4: Beyond. Per il divertimento di tutta la famiglia arrivano anche novità come Sottosopra Challenge e Barbie Designer Fashion Show di Play-Doh.

I bambini più curiosi prediligono giochi educativi e interattivi, dalle micro macchine fotografiche ai proiettori di storie, passando per il Sapientino in inglese, dinosauri interattivi e microscopi tascabili. Infine, per gli appassionati di storie e fumetti, in libreria arrivano Xerxes di Frank Miller, prequel di 300, e Gukken, uno dei primi manga italiani firmato da Sio, Dado e Azzurro Chiara.