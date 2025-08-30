Il maltempo ha colpito diverse regioni italiane dal Nord al Sud, provocando trombe d’aria, piogge intense e venti forti che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. In più di 12 ore sono stati effettuati oltre 200 interventi per allagamenti, danni d’acqua, tetti divelti e alberi pericolanti.

Nel pomeriggio di ieri una tromba d’aria si è abbattuta nel Lecchese, principalmente nel comune di Verderio, dove sono stati effettuati oltre 25 interventi. Nella notte, con il miglioramento delle condizioni meteo, la situazione è tornata alla normalità.

Disagi anche in Puglia, colpita da vento forte e precipitazioni abbondanti, in particolare nelle province di Foggia e Barletta. Inviate unità di supporto dai Comandi di Brindisi e Taranto: 20 interventi a Barletta e 26 nel Foggiano.

Dal pomeriggio di ieri decine di operazioni nel comune di Varzo (Vb) per una perturbazione che ha provocato allagamenti e l’esondazione di due torrenti minori. A scopo cautelativo evacuate due abitazioni. Le squadre hanno lavorato per prosciugare locali seminterrati e liberare le strade dai detriti con mezzi giunti da Torino e Novara.

Nel Padovano, oltre 90 gli interventi per allagamenti e danni d’acqua. Il dispositivo locale, supportato dai Comandi di Verona, Vicenza e Treviso, è ancora al lavoro.

Proseguono dalla sera del 28 agosto le operazioni di soccorso anche in provincia di Lucca, dove sono stati effettuati oltre 80 interventi per tetti divelti, alberi pericolanti e dissesti statici, con il supporto di squadre arrivate da Grosseto e Siena.