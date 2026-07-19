La violenta ondata di maltempo che ieri sera ha colpito Milano ha costretto all'interruzione del concerto di Bad Bunny all'Ippodromo Snai La Maura. Migliaia di spettatori sono stati evacuati dai Vigili del fuoco dopo che una forte grandinata si è abbattuta sull'area.

Secondo quanto riferito, diversi fan sono rimasti feriti dopo essere stati colpiti alla testa da chicchi di grandine di grandi dimensioni e sono stati soccorsi dal personale del 118. In un primo momento gli organizzatori avevano invitato il pubblico a rimanere al proprio posto, sperando in un miglioramento delle condizioni meteo, ma il peggioramento della situazione ha reso necessaria l'evacuazione dell'ippodromo. La fermata della metropolitana Uruguay è stata chiusa in anticipo per facilitare la gestione dell'emergenza.

Il nubifragio ha provocato disagi anche alla circolazione ferroviaria: un treno diretto a Torino è rimasto fermo per ore dopo la partenza, probabilmente a causa di un fulmine, con i passeggeri trasferiti successivamente su un altro convoglio.

In una nota, Live Nation ha comunicato: "A seguito di un'attenta valutazione e dopo aver compiuto ogni sforzo per riprogrammare l'evento, siamo spiacenti di informare i possessori dei biglietti che il concerto è stato annullato e non verrà riprogrammato". L'organizzatore ha inoltre spiegato che "la sicurezza di tutti i presenti è sempre la nostra massima priorità" e ha annunciato il rimborso completo dei biglietti.