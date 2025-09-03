Un uomo di 49 anni è morto poco prima del ricevimento delle proprie nozze e poco dopo aver celebrato il matrimonio civile nel comune di Bornasco, in Oltrepò Pavese. La tragica vicenda si è verificata ieri presso un agriturismo a Montebello della Battaglia, come riportato dal quotidiano "La Provincia Pavese".

Antimo Squillace, 49 anni, operaio, si è sposato ieri mattina, martedì 2 settembre, presso il municipio. Dopo la cerimonia, la coppia si è recata in un agriturismo in compagnia di parenti e amici e, durante il cambio di abiti da sposi, Squillace sarebbe stato colpito da un malore improvviso.

Il personale medico è intervenuto prontamente sul posto, riuscendo a rianimare l'uomo per oltre un'ora. Successivamente è stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia, dove purtroppo è stato dichiarato il decesso.

Come riportato dal quotidiano, lo sposo appariva in buona salute e non aveva manifestato alcun sintomo preoccupante, perciò la tragedia che si è verificata poche ore dopo è stata del tutto inaspettata.