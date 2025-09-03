Dalle 5:00 della mattina di oggi, mercoledì 3 settembre, i Vigili del fuoco di Arzachena sono stati chiamati a intervenire a Palau per domare un incendio che ha avvolto un bar in via Nazionale, nelle vicinanze del porto.

Dopo aver spento l'incendio e accertato che nessuno fosse rimasto coinvolto all'interno, la squadra ha provveduto a mettere in sicurezza l'area.

I danni sono stati rilevanti e le cause dell'incendio sono attualmente oggetto di indagine. In supporto all'intervento, sul luogo sono giunti i Carabinieri e la Guardia Costiera della base di Palau.