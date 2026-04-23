L’Italia si appresta a voltare pagina. Dopo una lunga fase di instabilità che ha tenuto la Penisola sotto scacco, il quadro meteorologico è vicino a una svolta radicale. Mattia Gussoni, esperto di iLMeteo.it, ha spiegato all'Adnkronos che il fronte di aria fredda proveniente dall’Europa nord-orientale sta esaurendo la sua spinta, permettendo un netto cambio della circolazione atmosferica.

Sebbene il passaggio dal maltempo al sereno non sia stato immediato per tutte le regioni – con le ultime piogge che ieri hanno interessato il Lazio, l'Abruzzo, il Molise e parte del Sud – il Nord ha già iniziato a beneficiare di una pressione in aumento. La vera e propria conferma del bel tempo arriverà a partire da oggi: una vigorosa rimonta dell’alta pressione è pronta a stabilizzarsi su tutto il bacino del Mediterraneo. Questo garantirà un weekend della Liberazione caratterizzato da cieli tersi e temperature gradevoli, con le colonnine di mercurio che toccheranno i 25 gradi in grandi città come Torino, Milano, Bologna, Firenze e Roma.

In questo contesto di generale miglioramento, la Sardegna si prepara a vivere giornate all'insegna della stabilità atmosferica. Per la giornata di venerdì 24 aprile, il cielo sull'Isola si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Si registrerà una diminuzione delle temperature minime, che risulterà particolarmente sensibile nei settori occidentali, mentre le massime subiranno un lieve rialzo.

La tendenza per il fine settimana festivo conferma il consolidamento del bel tempo. Sia sabato 25 che domenica 26 aprile, la Sardegna sarà protetta dal sole, con cieli che resteranno sereni o caratterizzati da velature leggere, sebbene per la domenica sia atteso qualche locale addensamento nuvoloso in più. Le temperature continueranno a salire gradualmente.

PREVISIONI METEO IN SARDEGNA (fonte Arpas Sardegna)

Previsioni per venerdì 24 aprile 2026

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature minime in diminuzione, anche sensibile all'Occidente; massime in lieve rialzo.

Venti deboli di direzione variabile, con calma notturna.

Mari mossi tendenti a poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Sabato e domenica si avranno cielo sereno o al più velato, con locali addensamenti domenica, temperature in lieve aumento, venti deboli di direzione variabile, e mari poco mossi.