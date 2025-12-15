È stato confermato lo sciopero nazionale di 4 ore del personale Ita Airways, previsto mercoledì 17 dicembre dalle 13 alle 17. Lo comunicano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp, precisando che “un'assemblea con la partecipazione di oltre 800 lavoratrici e lavoratori, tra presenze fisiche e collegamenti in streaming, ha confermato la validità delle richieste alla base dello sciopero”.

Le organizzazioni sindacali sottolineano le principali istanze: “Serve il rinnovo del contratto nazionale con l'aumento dei salari e una migliore qualità di vita, un piano industriale con più investimenti in flotta, più sviluppo, il recupero del personale ancora in ammortizzatore sociale, la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato e il corretto pagamento del premio di risultato”.

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp auspicano un ripensamento da parte dell’azienda: “Le lavoratrici e i lavoratori di Ita meritano risposte positive”, concludono, ribadendo l’importanza di affrontare le richieste avanzate per garantire migliori condizioni contrattuali e operative. Lo sciopero coinvolgerà l’intero personale, con possibili ripercussioni sui voli previsti nel pomeriggio.