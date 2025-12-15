Mercoledì 17 dicembre l’Enas, Ente acque della Sardegna, eseguirà interventi di manutenzione straordinaria lungo la linea dell’acquedotto Coghinas 2, che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (per Sassari, Porto Torres e Stintino), Castelsardo (anche Tergu) e Monte Agnese (Alghero). Le operazioni comporteranno riduzioni temporanee nella fornitura, parzialmente compensate da altre fonti.

Abbanoa ha predisposto un piano di distribuzione basato sulle scorte nei serbatoi, sulle fonti alternative e sui tempi necessari per ripristinare i livelli negli impianti interessati. Contemporaneamente, saranno effettuati collegamenti di nuove reti idriche in via Millelire a Li Punti. A Sassari, l’interruzione dell’erogazione dalle 8:30 alle 19:30 interesserà i quartieri alimentati da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro (Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Piandanna e Porcellana). A Li Punti lo stop sarà dalle 9 alle 14 per collegamenti di rete.

Nelle zone servite dal serbatoio di Via Milano, alimentato dal Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello, sono previste chiusure oggi dalle 23 alle 6, mercoledì dalle 15 alle 6 e giovedì dalle 22 alle 6. A Porto Torres, Serra Li Pozzi, stop dalle 7 di mercoledì alle 10 di giovedì, con autobotte in via delle Vigne dalle 8; a Pozzo San Nicola e Agro di Stintino, chiusura dalle 10 di mercoledì alle 13 di giovedì, con autobotte in piazza Centrale dalle 10. Ad Alghero confermato lo stop dalle 22 di martedì alle 6 di mercoledì; a Castelsardo interruzione dalle 7 di mercoledì alle 11 di giovedì, con due autobotti in via Nazionale e nei parcheggi Papillon a Lu Bagnu.