Un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la Strada Statale 131, nel territorio di Sestu, è degenerato in una lite che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri e ha portato al ferimento di un militare. L’episodio si è verificato al chilometro 8+600, dove due autovetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento.

Secondo quanto ricostruito finora, una Mercedes guidata da un uomo di 43 anni residente a Cagliari ha urtato una Ford Fiesta condotta da un 25enne di Sestu. Dopo l’impatto, tra i due conducenti è scoppiata una discussione particolarmente animata, tanto da rendere necessario l’intervento immediato dei Carabinieri della Stazione di Sestu per riportare la calma e garantire la sicurezza sulla carreggiata.

Durante le fasi più concitate dell’operazione, uno dei militari è caduto a terra insieme a uno dei soggetti coinvolti, riportando ferite lievi. Il carabiniere è stato successivamente accompagnato al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove i sanitari hanno giudicato le lesioni guaribili in pochi giorni.

Le verifiche sono tuttora in corso per chiarire nel dettaglio la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità, con la possibilità di ulteriori valutazioni da parte dell’Autorità giudiziaria. L’intervento rientra nell’attività quotidiana dell’Arma, impegnata nel controllo della sicurezza stradale e nella gestione tempestiva di situazioni di tensione, a tutela dei cittadini e degli operatori.