La settimana in corso segna un ulteriore calo nella curva delle infezioni influenzali, indicando che la stagione, anche quest'anno, si sta avviando alla conclusione. La maggior parte delle Regioni, come informa Tg Com 24, riporta un numero di casi al di sotto della soglia considerata "basale", mentre altrove l'intensità è definita come bassa, secondo il bollettino di sorveglianza RespiVirnet dell'Istituto Superiore di Sanità.



Durante la settimana dal 16 al 22 febbraio, in Italia sono stati registrati poco più di 400.000 casi di infezioni respiratorie acute, che includono sintomi come tosse, mal di gola, problemi respiratori e naso che cola. Tuttavia, la percentuale di casi influenzali è in diminuzione.



I bambini di età inferiore ai quattro anni rimangono i più colpiti, registrando circa 31 casi per mille, una incidenza quattro volte superiore rispetto alla popolazione generale.