In merito all'incidente mortale avvenuto sull'autostrada Asti-Cuneo lo scorso 11 dicembre, si trova agli arresti domiciliari un commerciante di pneumatici, accusato di aver travolto la 20enne Matilde Baldi, morta cinque giorni dopo all'ospedale

L'accusa sollevata, secondo quanto riporta Tg Com 24, è che l'uomo potrebbe aver partecipato a una gara clandestina, raggiungendo una velocità di 212,39 chilometri orari. Coinvolto nelle indagini anche un altro uomo, che si sarebbe trovato alla guida di un'altra auto, anche se la sua vettura non sarebbe stata coinvolta nell'incidente.

La vittima, sempre come informa il quotidiano, viaggiava su una Fiat 500 con sua madre quando la loro auto sarebbe stata violentemente tamponata dalla vettura el commerciante lungo una rettilinea. L'impatto ha causato ferite sia a Matilde che a sua madre.