Giovanni de Rensis, giudice delle indagini preliminari di Pescara, ha confermato il fermo emesso dalla Squadra Mobile di Napoli nei confronti dei presunti aggressori di Gianluca Pisacane, fratello dell'allenatore del Cagliari Calcio, Fabio Pisacane.

I due sospettati, di 25 e 30 anni, sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio e detenzione illegale di un'arma da fuoco, una pistola calibro 9, per l'aggressione avvenuta lo scorso 3 gennaio nei Quartieri Spagnoli di Napoli.

Dopo aver dichiarato l'incompetenza territoriale, il giudice ha deciso di trasferire il caso a Napoli mantenendo la decisione presa in precedenza.