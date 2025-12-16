Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha aperto i lavori del tavolo sulla situazione dello stabilimento Rwm Italia di Domusnovas, nel Sulcis Iglesiente, annunciando la necessità di una rapida decisione da parte della Regione Sardegna.

"Mi auguro che la Regione si esprima entro oggi sul progetto Rwm, rispettando il termine fissato dal Tar. Ma se ciò non dovesse avvenire, ho già preso contatti con il ministro Pichetto affinché si possa intervenire tempestivamente in supplenza della Regione, così da superare uno stallo amministrativo ormai insostenibile e garantire finalmente una soluzione positiva a una vicenda che si trascina da troppo tempo", ha dichiarato Urso.

Il termine fissato dal Tribunale amministrativo regionale della Sardegna scade oggi: entro questa data la Giunta regionale, assente all’incontro odierno, è chiamata a dare il via libera alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex post per l’entrata in esercizio dei nuovi impianti nel Sulcis. In caso contrario, l’autorizzazione passerà a un commissario di Governo.

Il ministro Urso ha assicurato azienda e sindacati che, in stretto raccordo con il Mase, sarà garantito un rapido allineamento tecnico per consentire la piena operatività dello stabilimento, considerato strategico in una delle aree più fragili del Paese.

Urso ha inoltre invitato Rwm Italia ad avviare immediatamente il confronto con le organizzazioni sindacali sul piano occupazionale, che prevede la stabilizzazione degli attuali lavoratori e, a regime, l’assunzione di fino a 250 nuove unità.