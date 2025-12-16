Un principio di incendio si è sviluppato questa mattina in una centrale termica condominiale di via Catte, a Nuoro. Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra 1A della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, supportata da un autoscala.

Grazie all’intervento immediato, l’incendio, presumibilmente causato da un guasto del bruciatore della caldaia, è stato spento sul nascere, evitando conseguenze più gravi per gli abitanti e la struttura.

Attualmente le unità dei Vigili del Fuoco stanno completando le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio. La strada interessata è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le attività di soccorso e garantire la sicurezza della zona.