Notte e mattinata di intenso lavoro per le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, impegnate senza sosta dal tardo pomeriggio di ieri per fronteggiare i danni causati dal maltempo che ha interessato l’intero territorio provinciale.

Dalla serata di ieri sono stati effettuati circa 70 interventi, resi necessari dalle conseguenze delle forti precipitazioni e delle raffiche di vento. Le aree maggiormente colpite risultano essere quelle della Baronia - in particolare Posada, Siniscola, Budoni e San Teodoro - oltre ai centri di Tortolì e Lanusei.

Attualmente sul territorio stanno operando circa 35 vigili del fuoco, supportati da 12 mezzi e da attrezzature tecniche specialistiche, per far fronte alle numerose criticità segnalate. Gli interventi hanno riguardato soprattutto strade allagate, alberi pericolanti, dissesti statici, smottamenti, cantine, abitazioni e strutture ricettive invase dall’acqua, oltre ad alcuni soccorsi a persone.

Fortunatamente non si registrano feriti o danni alle persone. La situazione, secondo quanto riferito dal Comando, appare in graduale miglioramento con il passare delle ore, anche se restano attive le attività di monitoraggio e messa in sicurezza.

A scopo precauzionale, diverse strade sono state temporaneamente chiuse al traffico per garantire la sicurezza della circolazione e consentire le operazioni di ripristino. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali.