Negli ultimi giorni, il nome del torinese Giancarlo Devasini è tornato in primo piano nel dibattito economico italiano dopo una nuova classifica dei miliardari che ha ribaltato molti equilibri consolidati da anni. Secondo quanto riportato da Fanpage, l’imprenditore è infatti diventato l’uomo più ricco d’Italia, scalzando dal podio anche figure storiche come Giovanni Ferrero.

Secondo il quotidiano, nella classifica globale stilata da Forbes, Devasini ha raggiunto una ricchezza stimata intorno agli 89 miliardi di dollari, piazzandosi al 22ᵒ posto tra i più ricchi del mondo e, per la prima volta, primo in Italia tra tutti i miliardari.

Questa notizia, pubblicata recentemente sul sito, ha attirato l’attenzione perché segna un momento storico: una figura legata alle criptovalute supera le fortune costruite nei settori tradizionali come l’alimentare o la moda.

Chi è Giancarlo Devasini

In un articolo che approfondisce la vita di Devasini, Fanpage traccia un percorso che lo vede passare dal ruolo di chirurgo plastico a imprenditore e infine a figura di spicco nel settore delle criptovalute con la sua azienda Tether Investments. L'articolo evidenzia il coinvolgimento di Tether, una delle principali realtà nel campo delle "stablecoin", nell'acquisto di una quota minoritaria della Juventus FC, segnando così l'ingresso di Devasini nel panorama calcistico italiano.

Secondo quanto riportato da Fanpage, la trasformazione di Devasini da professionista medico a protagonista nel mondo finanziario digitale è stata rapida e impressionante, con la sua fortuna che ha conosciuto una crescita esponenziale negli ultimi anni grazie al successo dell'azienda e all'esplosione del mercato delle criptovalute.