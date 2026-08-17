Un’improvvisa ondata di maltempo ha provocato una vittima nel tardo pomeriggio di oggi in provincia di Lecco. A perdere la vita è stato un ragazzo di 20 anni, di origini africane, che intorno alle 18 si trovava sulla riva del Lago di Como, a Malgrate, insieme ad alcuni connazionali.

In pochi minuti le condizioni del lago sono peggiorate: le acque si sono trasformate in una trappola di onde e il giovane è finito in acqua, senza riuscire più a riemergere. L’incidente è avvenuto subito dopo l’arrivo della pioggia e un brusco calo delle temperature.

Sono stati immediatamente mobilitati i soccorsi, impegnati nelle ricerche del ragazzo. Ogni tentativo, però, si è rivelato vano. Quando il corpo è stato recuperato dalle acque del lago, per il 20enne non c’era ormai più nulla da fare.