I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 27 aprile, per domare un incendio che si era sviluppato all'interno della canna fumaria di un ristorante situato in via Vico Barone Rossi a Cagliari.

Con l'ausilio di un'autoscala e un'autobotte, gli operatori hanno spento il fuoco nella canna fumaria e reso sicuro il locale invaso dal fumo. Fortunatamente non risultano persone coinvolte.

Alcuni danni sono stati riscontrati all'interno del ristorante, dove è giunto anche il Funzionario di Guardia dei Vigili del fuoco del Comando per condurre ulteriori accertamenti tecnici.