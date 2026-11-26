«Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un "condannato a morte" non può mentire». Sono le parole contenute nella lettera-testamento lasciata da Gianni De Gennaro poco prima del suicidio. A pubblicarne il contenuto in esclusiva è il Corriere della Sera. Il documento, custodito in una busta insieme a un hard disk, era destinato «a chi di competenza, con l'auspicio che abbia l'onestà di renderlo pubblico».

«Questo è il mio testamento morale», scrive l'ex capo della Polizia, che respinge le accuse e difende il proprio operato: «Non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria e non ho mai chiesto nulla per me».

Al centro della vicenda anche il supporto informatico cercato dai Carabinieri nell'ambito delle perquisizioni disposte dalla Procura di Caltanissetta. «Qui c'è l'oggetto dei desideri, l'hard disk che tutti cercano», scrive De Gennaro, precisando che contiene documenti e riscontri relativi a circa quarant'anni della sua vita professionale, ma «non contiene misteri, né segreti».

Nella lettera spiega di aver conservato il materiale per tramandare le proprie vicende professionali e per eventuali esigenze di giustizia. Ricorda inoltre gli incarichi ricoperti, sostenendo di non averli mai cercati, e cita tra gli altri Giuseppe Conte, Romano Prodi, Giuliano Amato ed Enrico e Gianni Letta.

La conclusione è un'amara rivendicazione: «Spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità». Il documento si chiude con la firma: «In fede, Gianni De Gennaro».