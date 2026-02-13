Per la prima volta nella storia di Striscia la notizia, il Gabibbo, iconico pupazzo rosso e mascotte del programma, è stato aggredito durante un servizio a Milano.

Il pupazzo, nel ruolo di inviato, come riporta Il Giornale, stava affrontando il tema delle violazioni civili, come la sosta abusiva per disabili e l'entrata in metro senza biglietto, argomenti spesso denunciati dal programma.



Mentre raccoglieva materiale sul campo, il Gabibbo si è avvicinato a un giovane per chiedere spiegazioni riguardo al suo comportamento scorretto in metropolitana. Il ragazzo ha reagito violentemente, spingendo il pupazzo e rubandogli persino il microfono, in un episodio senza precedenti e sorprendente.

Sebbene non sia insolito che gli inviati di Striscia affrontino situazioni difficili, è la prima volta che il Gabibbo, amatissimo personaggio intoccato per 36 anni, è coinvolto in un'aggressione durante un servizio.