A scrivere una delle pagine più belle dello sport italiano ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 è l'atleta Francesca Lollobrigida che, dopo il trionfo nei 3000 metri, conquista anche l’oro nei 5000 metri del pattinaggio di velocità, firmando una doppietta storica.

Nell’ultima e decisiva batteria sull’ovale ghiacciato, l'azzurra ha pattinato con determinazione e sangue freddo tenendo un ritmo altissimo con passaggi sotto i 32 secondi al giro e, nonostante un leggero calo nel finale, ha chiuso con il miglior tempo: 6’46’’17, ed è oro.

L’olandese Merel Conijn ha conquistato l’argento in 6’46’’27, mentre la norvegese Ragne Wiklund il bronzo in 6’46’’34.

Lollobrigida è la sesta donna a vincere 3000 e 5000 metri nella stessa edizione dei Giochi Olimpici. Un risultato che certifica non solo la sua tenuta fisica, ma anche una maturità agonistica straordinaria.

Con questo successo l’Italia sale a quota quindici medaglie complessive, sei delle quali d’oro, consolidando il secondo posto nel medagliere generale alle spalle della Norvegia.