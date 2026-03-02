PHOTO
Le fiamme di un incendio, nella serata di ieri, domenica 1° marzo, hanno coinvolto il garage di una casa a due piani a Guspini, danneggiando un quadriciclo a motore, un gommone nautico con rimorchio e diverse attrezzature.
Intervento immediato dei Vigili del fuoco di Sanluri, supportati da un'autobotte per l'approvvigionamento d'acqua, e da un automezzo per il ricambio degli autorespiratori. Grazie alla celerità dei VVF, l'incendio non si è propagato agli appartamenti soprastanti, i quali sono stati evacuati in via precauzionale fino al completo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell'area.
Presente sul posto un'ambulanza per eventuali necessità sanitarie, anche se, fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente.
Sono stati riscontrati danni alla facciata esterna sopra il garage, mentre le cause dell'incendio sono attualmente oggetto di indagini da parte dei Vigili del fuoco.