Giorgia Palmas e Filippo Magnini diventeranno di nuovo genitori. La showgirl sarda ha annunciato sui social la gravidanza, la sua terza, condividendo insieme al compagno una serie di fotografie di famiglia nelle quali il pancione è già protagonista. Per l'ex campione di nuoto si tratta invece del secondo figlio.

"La vita è davvero sorprendente. Potremmo raccontare tanto di questi ultimi mesi ma forse basta dire che questa bellissima sorpresa ci ha riempito il cuore di amore, di stupore, di emozione, di felicità", ha scritto Palmas nel messaggio che accompagna gli scatti. Poi il pensiero è andato direttamente al bambino in arrivo: "Siamo grati alla vita per questa nuova vita. E adesso non ci resta che aspettare il momento più bello... Non vediamo l'ora di conoscerti, ti aspettiamo con tutto il nostro amore".

Nelle immagini, Magnini bacia il pancione della compagna e posa insieme a lei e alle figlie Sofia e Mia. Proprio la piccola Mia, nata nel 2020, compare con una lavagnetta sulla quale si legge: "Promossa anche io a sorella maggiore", annunciando così il suo nuovo ruolo.

Per Palmas si tratta della terza gravidanza. La primogenita Sofia, che ha da poco compiuto 18 anni, è nata nel 2008 dalla precedente relazione con l'ex calciatore Davide Bombardini. Nel 2020 è arrivata Mia, la prima figlia avuta con Magnini. Ora la famiglia si prepara ad accogliere un nuovo componente.