A Genova, una giovane di 22 anni avrebbe ferito la sua compagna coetanea incinta con una coltellata all'addome durante una lite per gelosia nel centro storico. Lo riportano Il Secolo XIX e Tg Com 24.

L'aggressione è avvenuta domenica pomeriggio, quando la ragazza ferita è stata prontamente soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale, dove è attualmente ricoverata in terapia intensiva, anche se non corre pericolo di vita e il feto si trova in buone condizioni.

Dopo aver visto la compagna sanguinare, la 22enne ha accusato un malore ed è stata portata in ospedale per accertamenti, dove sarà interrogata a breve.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, riportata da Tg Com 24, le due giovani si sarebbero incontrate per chiarire questioni sentimentali, ma la discussione si è trasformata in una rissa che ha coinvolto anche altre persone presenti sul luogo. Durante la colluttazione, un'altra ragazza di vent'anni è stata infatti ferita alla testa da un coccio di vetro e anch'essa è stata ricoverata in ospedale.

Nel caos, la giovane di 22 anni avrebbe estratto un coltello e avrebbe colpito la sua compagna all'altezza dei polmoni. I soccorritori hanno immediatamente prestato assistenza alla vittima prima di trasportarla in ospedale.

Dalle prime indagini della polizia emerge che la lite tra le due donne non era legata alla gravidanza della vittima.