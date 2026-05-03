Nuovi elementi emergono nell’indagine sul delitto di Chiara Poggi, mentre la difesa di Andrea Sempio valuta possibili mosse in vista di un eventuale processo. Tra queste, l’ipotesi di chiamare a testimoniare una ragazza di cui l’uomo si era invaghito, per dimostrare che non si trattava della vittima ma di una semplice “cotta”.

Il riferimento nasce da alcuni messaggi pubblicati su un forum, il “Club di seduzione italiana”, dove un utente con il nickname “Andreas” raccontava: "L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una 'one itis'", descrivendo un’ossessione sentimentale durata quasi due anni, "è capitato in un momento oscuro della mia vita. Tra i 18 ei 20. Nessuna ha mai avuto quell'impatto dirompente nella mia vita". L’attribuzione di quei contenuti a Sempio è stata confermata dai suoi legali, Liborio Cataliotti e Angela Taccia.

Secondo quanto emerso, la difesa starebbe valutando di portare in aula la giovane per chiarire la natura del rapporto. Intanto, i messaggi pubblicati tra il 2009 e il 2016 – oltre 3mila – sarebbero stati acquisiti anche dal consulente informatico dei pm, Paolo Del Checco, senza però assumere un peso decisivo finora.

Alcuni contenuti, ritenuti inquietanti, potrebbero comunque aver contribuito alla ricostruzione del profilo dell’indagato e al possibile movente legato a un rifiuto sentimentale. Resta fermo il principio di presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva.