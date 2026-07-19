Otto persone sono rimaste intossicate a causa delle esalazioni di cloro sprigionatesi dalla piscina di un circolo sportivo a Mentana, alle porte di Roma. Tra loro anche un bambino di 5 anni, soccorso in codice rosso, e altri quattro minori di età compresa tra i 10 e i 15 anni, trasportati in codice giallo.

L'allarme è scattato intorno alle 15:30, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. Durante i controlli è stata rilevata un'elevata concentrazione di cloro, la cui inalazione potrebbe aver causato i malori accusati dai presenti.

Per motivi di sicurezza il circolo sportivo è stato evacuato e circa cinquanta persone sono state fatte allontanare dalla struttura, che è stata temporaneamente chiusa.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti. Il bambino di 5 anni è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Sono in corso le verifiche per chiarire l'origine delle esalazioni.