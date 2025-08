Francis Ford Coppola, leggendario regista di capolavori come Il Padrino e Apocalypse Now, si trova ricoverato al Policlinico Tor Vergata di Roma per un intervento programmato al cuore. Il cineasta, 86 anni, è entrato in ospedale nella mattinata di oggi, ma subito dopo il suo arrivo avrebbe accusato una lieve aritmia cardiaca. I medici, per precauzione, lo hanno posto sotto osservazione prima di procedere con l’operazione.

Premio Oscar, sceneggiatore e produttore tra i più influenti della storia del cinema, Coppola ha trascorso parte dell’estate in Italia, non solo per motivi personali, ma anche professionali: è infatti alla ricerca di location per il suo prossimo film, le cui riprese dovrebbero iniziare in autunno.

A metà luglio era stato ospite d’onore del Magna Graecia Film Festival in Calabria, dove aveva presentato il suo ultimo e ambizioso progetto, Megalopolis.

Accolto da una folla di giovani a Soverato, Coppola aveva lasciato un messaggio di speranza: "I giovani mi dicono che il mondo è un disastro – aveva detto – ma io rispondo che non c’è nessun problema che l’uomo non possa risolvere. Dobbiamo costruire un nuovo grande futuro, e farlo insieme per il bene dei nostri figli. E stasera facciamo un salto nel futuro".