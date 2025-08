Sono 13 i roghi segnalati nella giornata di oggi in Sardegna. Tra questi, solo uno ha richiesto l'intervento del mezzo aereo della flotta regionale: si tratta dell’incendio boschivo divampato in località C. De Sollais, nelle campagne del Comune di Narcao, nel Sulcis.

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Carbonia, con il supporto dell’elicottero decollato dalla base CFVA di Pula. A terra hanno operato anche una squadra dell’Agenzia Forestas proveniente da Nuxis, due squadre di volontari locali e una squadra dei Vigili del Fuoco di Carbonia.

Grazie al rapido intervento e al lavoro congiunto delle forze impegnate, l’incendio è stato circoscritto e domato prima che potesse estendersi ulteriormente. Restano da accertare le cause del rogo.