Grave incidente stradale questa mattina al chilometro 75,800 della Strada Statale 198, in prossimità di Gairo Vecchio. Un pickup e un’auto si sono scontrati frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto è intervenuta prontamente una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lanusei, insieme agli operatori del 118 e ai Carabinieri della Radiomobile di Jerzu.

I due conducenti, unici occupanti dei veicoli, sono rimasti feriti: uno è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari, l’altro è stato condotto all’ospedale di Lanusei.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità.