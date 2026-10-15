In Italia, dall'inizio della sorveglianza estiva, il numero di casi confermati di infezione da West Nile Virus nell'uomo è salito a 770 rispetto ai 754 segnalati nel bollettino precedente. Di questi, 411 casi sono stati neuroinvasivi, 257 sono stati manifestati come febbre e cinque con altri sintomi. Il numero di decessi confermati è di 61. Attualmente, l'Istituto superiore di sanità (Iss) ha individuato la circolazione del virus in 88 province appartenenti a 20 Regioni.

Secondo l'ultimo bollettino dell'Istituto, molte infezioni da West Nile Virus sono asintomatiche e vengono identificate durante gli screening per le donazioni di sangue. Dal primo gennaio al 13 ottobre 2026, il sistema di sorveglianza nazionale ha rilevato 357 casi confermati di Dengue, di cui 70 contratti in Italia. Il 52% dei casi importati è stato associato a viaggi nelle Maldive. Non sono stati riportati decessi legati alla Dengue.

Riguardo ad altre malattie trasmesse da zanzare, sono stati segnalati 30 casi confermati di Chikungunya senza decessi e quattro casi di Zika, tutti legati a viaggi all'estero, senza vittime.