Attualmente ci sono 37 treni Alta velocità e Intercity coinvolti nella sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea adriatica, nel tratto tra Termoli e Montenero di Bisaccia, a causa del riattivarsi di un movimento franoso nella zona di Petacciato, in Molise. Il fenomeno ha determinato anche la chiusura dell’autostrada A14 e sta compromettendo la continuità della dorsale adriatica.

Secondo i dati pubblicati sul portale Infomobilità di Trenitalia, sono 30 i treni che hanno subito variazioni di percorso – di cui 18 Frecciarossa e 12 Intercity e Intercity Notte – mentre sette risultano cancellati (2 Frecciarossa e 5 Intercity-Intercity Notte). Le modifiche riguardano cambi di origine o destinazione e deviazioni lungo percorsi alternativi via Caserta e Roma. Disagi si registrano anche per 20 treni regionali, con soppressioni parziali nelle tratte Vasto-Termoli e Termoli-Vasto.

“Trenitalia, tenuto conto delle importanti ripercussioni sul servizio - si legge - invita tutti i viaggiatori a consultare la pagina Infomobilità sul sito di Trenitalia e sull’App prima di recarsi in stazione”.

La vicenda è seguita da vicino anche dal governo, con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che sta monitorando costantemente l’evolversi dell’emergenza causata dalla frana, che ha interrotto non solo la linea ferroviaria ma anche l’Autostrada A14 e la Statale 16.

Secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi, la premier ha contattato telefonicamente il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e ha successivamente presieduto una riunione in videoconferenza alla quale hanno preso parte il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

Nel frattempo sono in corso le verifiche tecniche sulla frana di Petacciato, necessarie per acquisire tutti gli elementi utili a valutare gli interventi per il ripristino della viabilità e della circolazione ferroviaria.