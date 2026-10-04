Un momento di festa trasformato improvvisamente in dramma: un uomo di 40 anni e il figlio di 10 sono precipitati nel vuoto, per circa cinque metri, da un terrazzino all'interno di una sala ricevimenti durante un banchetto nuziale. Il genitore versa ora in condizioni critiche e lotta tra la vita e la morte dopo essere caduto nel disperato tentativo di salvare il bambino. Il dramma è avvenuto a Vieste, nel Foggiano.

Entrambi sono stati trasportati d'urgenza con l'elisoccorso in strutture sanitarie. Dalle prime informazioni il bambino avrebbe riportato delle fratture mentre sono più serie le condizioni del papà, ricoverato in prognosi riservata. Sull’episodio indagano i carabinieri.