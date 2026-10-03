Marcello Fois vince per un soffio la 64esima edizione del Premio Campiello con 'L'immensa distrazione', pubblicato da Einaudi. Lo scrittore si è imposto con 83 voti, al termine dello scrutinio della Giuria Popolare di Lettori Anonimi, che ha espresso complessivamente 282 preferenze su 300 votanti.

La proclamazione si è svolta per la prima volta il 3 ottobre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Subito dopo l'annuncio, Fois ha sottolineato la difficoltà del lavoro dello scrittore e ha rivolto un pensiero a Michela Murgia, sua amica scomparsa nel 2023 e ricordata anche nella dedica del romanzo.

"Scrivere è un mestiere difficilissimo. C'è tanta differenza tra scrittori e gente che pubblica. Tanta gratitudine per questo mondo. Voglio intanto ringraziare una persona che non c'è più, ma per me c'è, che era una donna bellissima, tutt'altro che livorosa, molto resiliente, si chiamava Michela Murgia".

Fois ha pronunciato le parole dopo la proclamazione della vittoria, dedicando così un passaggio del suo discorso alla scrittrice.