Un incendio si è sviluppato nel territorio di Calasetta, nel Sulcis, nel sud-ovest della Sardegna, arrivando a interessare una zona non lontana da alcune abitazioni. Per fronteggiare le fiamme sono intervenuti due elicotteri della flotta regionale e un Canadair, impegnati nelle operazioni di spegnimento fino al sopraggiungere del buio, che ha costretto i mezzi aerei a lasciare la zona operativa.

A terra prosegue invece l'intervento della macchina antincendio regionale, con uomini e mezzi impegnati nelle operazioni di bonifica dell'area. Il fumo ha inoltre spinto alcuni residenti ad abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni.

Le operazioni proseguono per mettere in sicurezza la zona e completare le bonifiche.