Inizia ufficialmente la nuova stagione del Cagliari. I rossoblù guidati da Fabio Pisacane si raduneranno domani, giovedì 10 luglio, al centro sportivo di Assemini. L’appuntamento è fissato per le 19. Sarà «la prima occasione per stare tutti insieme, calciatori e staff», ma non si tratterà ancora dell’inizio del ritiro, dopo la cena infatti tutti a casa.

Il gruppo squadra si ritroverà poi l’indomani per le visite mediche e i primi test biomeccanici e atletici, che proseguiranno anche sabato 12 luglio.

I primi giorni serviranno a preparare le vere e proprie “fatiche” stagionali, che quest’anno cominceranno tra le montagne del comprensorio Pontedilegno-Tonale, in Lombardia.

Sono ventinove i calciatori convocati per il raduno: tra loro anche i classe 2006 della Primavera Joseph Liteta, Ivan Sulev e Yael Trepy.

Yerry Mina si unirà al gruppo direttamente nella prima settimana di ritiro a Ponte di Legno.

Ancora nessun volto nuovo: «Borrelli si aggregherà alla squadra solo dopo la firma del contratto». Presenti anche gli ex Primavera Pintus e Vinciguerra, oltre ai giocatori rientrati dai vari prestiti: Cavuoti, Di Pardo, Idrissi, Radunovic, Veroli e Wieteska.