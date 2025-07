L'autista coinvolto nell'incidente mortale di Cervia in cui una donna è stata uccisa in spiaggia da una ruspa, è stato arrestato in seguito a un provvedimento di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari di Ravenna.

L'uomo, di 54 anni, è accusato di omicidio colposo e violazioni delle normative sul lavoro, "omettendo di adottare le misure organizzative e le cautele necessarie a impedire il rischio di investimento di bagnanti sulla spiaggia e omettendo di controllare l'eventuale presenza di terzi, effettuava una improvvisa manovra di inversione del mezzo verso il mare, investendo e uccidendo una bagnante presente in battigia", si legge.

La tragedia è avvenuta la mattina dello scorso 24 maggio mentre, sotto l'appurata l'influenza di sostanze stupefacenti, il 54nne stava livellando le dune di fronte alle colonie di Pinarella. La vittima, Elisa Spadavecchia, 66 anni, originaria di Vicenza, è stata investita durante queste operazioni mentre si trovava sulla spiaggia L'uomo, la cui patente era stata revocata a seguito di una condanna definitiva a due anni e mezzo per un precedente incidente stradale nel 2022, è attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Ravenna in attesa dell'interrogatorio di garanzia.