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Svolta nelle indagini sulla morte di una donna di 31 anni, precipitata lo scorso 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo in via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca, nella periferia di Roma.
La Polizia ha infatti fermato il compagno della vittima, un uomo tunisino di 41 anni che viveva con lei nello stesso edificio. Nei suoi confronti l’ipotesi investigativa è quella di femminicidio.
A risultare decisive sarebbero state le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno del palazzo. Nei filmati, secondo quanto emerso dalle indagini, si vedrebbero i due salire insieme sulla terrazza e, poco dopo, scendere soltanto il 41enne, con in mano la borsa della donna.
Gli investigatori ipotizzano che la 31enne possa essere stata spinta nel vuoto. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.