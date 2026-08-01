Orrore a Modena dove due giovani di appena 16 anni sono indagati per le ipotesi di lesioni e stalking aggravati dopo una serie di presunti episodi di bullismo ai danni di un ragazzo minorenne con disabilità all’interno di un istituto scolastico.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane sarebbe stato preso di mira per mesi: gli aggressori lo avrebbero deriso, colpito con schiaffi e pugni e ferito in diverse parti del corpo utilizzando la punta metallica di una matita, che sarebbe stata arroventata con un accendino.

Gli episodi contestati sarebbero andati avanti per circa due mesi, da febbraio a maggio scorsi. A far scattare le indagini sono stati i genitori della presunta vittima, che hanno presentato denuncia ai Carabinieri.

I militari stanno ora ricostruendo la dinamica dei fatti e raccogliendo ulteriori elementi per accertare le responsabilità dei due giovani indagati.