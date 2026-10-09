Presidi e cortei in numerose città italiane domani per la manifestazione 'La fine del genocidio', promossa dalle realtà palestinesi Movimenti Studenti Palestinesi, Giovani Palestinesi d'Italia, Associazione dei Palestinesi in Italia e Unione Democratica Arabo-Palestinese. Tra le richieste dei promotori, "la fine immediata del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione".

All'iniziativa hanno aderito centinaia di associazioni, tra cui sigle sindacali, collettivi studenteschi e realtà politiche come Movimento 5 Stelle Milano e Potere al Popolo. All'appello di Giovani Palestinesi d'Italia e delle realtà palestinesi hanno risposto "più di 50 piazze in tutta Italia", hanno spiegato i promotori della mobilitazione, da Napoli a Torino, da Bologna a Palermo. A Roma è previsto un corteo con ritrovo alle 14 al Colosseo e partenza alle 15, diretto a piazzale Aldo Moro, dove ha sede l'università La Sapienza. A Milano la manifestazione partirà alle 16 da piazza della Repubblica per raggiungere piazza San Babila.