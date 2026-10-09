Nonostante si trovasse già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, continuava a gestire e curare una coltivazione illecita a due passi da quella già smantellata pochi mesi fa. Un giovane è stato denunciato dagli agenti di Polizia al termine di un blitz che ha portato al sequestro di una maxi piantagione di marijuana di circa 6mila piante di grandezza variabile, per un peso totale di circa 3 tonnellate.

Il giovane si trova agli arresti domiciliari per essere stato trovato in possesso di 680 chilogrammi di cannabis e di additivi sintetici lo scorso giugno.

L'operazione condotta dal personale del commissariato di Ottana, con la collaborazione del gabinetto di Polizia scientifica di Nuoro, rappresenta l'ultima di una lunga serie di interventi mirati alla prevenzione ed alla repressione della produzione e del traffico di stupefacenti portati avanti dalla Polizia di Stato nella Provincia di Nuoro.