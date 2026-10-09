È un risultato che premia impegno, continuità e partecipazione quello raggiunto dagli studenti della Scuola secondaria di primo grado “Armando Diaz” di Olbia, protagonisti di un percorso di formazione linguistica che ha portato l’istituto a ottenere il prestigioso riconoscimento di Gold Preparation Centre nell’ambito delle certificazioni Cambridge.

Un traguardo che rappresenta un grande successo didattico e formativo, valorizzando l'impegno costante della scuola, guidata dal dirigente scolastico Francesco Scanu, e quello dei docenti che hanno accompagnato gli studenti lungo il percorso.

Il 30 settembre, presso l'aula magna dell’istituto di via Gennargentu, la referente dell'English Centre di Sassari si è congratulata con i 147 alunni che tra febbraio e maggio hanno affrontato con successo le quattro prove d'esame Reading, Writing, Listening e Speaking, ottenendo le certificazioni internazionali A1 Movers e A2 Flyers.

Un risultato che assume un valore ancora maggiore nel panorama regionale: la Diaz è infatti l’unica scuola della Gallura ad aver ottenuto lo status di Gold Preparation Centre. La scuola rientra inoltre nel novero dei quattro istituti d'eccellenza che collaborano con l'English Centre di Sassari, centro esami autorizzato Cambridge English IT030 per il centro-nord Sardegna.

Da diversi anni l'istituto mette in moto un'imponente macchina organizzativa per ampliare e qualificare la propria offerta formativa nelle tre sedi (Centrale, Isticadeddu e Golfo Aranci) anche grazie alle risorse messe a disposizione dalla Fondazione di Sardegna, che hanno permesso di sostenere le attività e i progetti rivolti agli studenti. La Diaz opera come Test Centre aperto al territorio, offrendo la possibilità di sostenere gli esami non solo ai propri alunni, ma anche a candidati esterni. Una scelta che conferma la visione della scuola come risorsa per l'intera comunità territoriale.

Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico e dai docenti coinvolti, che hanno accompagnato gli alunni nei corsi di preparazione: le professoresse Caterina Nurra, Daniela Conti, Sabrina Mura, Rosina Luzzu, Sara Quaranta, Alessia Cossu, Alessandra Pisanu e il professor Lorenzo Capitta.

Applausi e foto di rito al termine della cerimonia che ha sottolineato un ulteriore e significativo passaggio in un cammino di crescita già proiettato verso nuovi progetti didattici. La competenza maturata dai 147 studenti della Diaz li ha resi consapevoli del fatto che imparare una lingua non significa semplicemente imparare a comunicare, ma costruire ponti verso il mondo e aprire nuove strade per il futuro.