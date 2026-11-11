La minaccia informatica potrebbe entrare direttamente nelle case, prendendo di mira non soltanto le reti aziendali e le infrastrutture, ma anche dispositivi quotidiani come router ed elettrodomestici. A lanciare l'allarme è Juhan Lepassaar, direttore dell'Agenzia europea per la cybersicurezza (Enisa), durante la presentazione al Parlamento europeo del rapporto 2026 sulla sicurezza informatica nell'Ue.

Il documento evidenzia progressi nelle difese europee, ma anche vulnerabilità ancora significative. La media dei Ventisette raggiunge 71,53 punti su 100 nell'indice Enisa e la maggior parte degli Stati ha conseguito un livello maturo. Restano tuttavia differenze tra i Paesi e carenze nella formazione, nelle competenze e nella capacità di risposta agli attacchi. «Dobbiamo consolidare i progressi e aggiornare le nostre strategie per affrontare un panorama sempre più complesso», ha dichiarato Lepassaar.

A complicare lo scenario è soprattutto l'intelligenza artificiale. Modelli avanzati, come Mythos 5, possono individuare e sfruttare vulnerabilità in tempi sempre più brevi, mentre mancano ancora professionisti capaci di gestire queste tecnologie e i rischi collegati. L'Europa deve quindi affrontare un doppio divario di competenze.

Tra le priorità indicate dall'Agenzia figurano una migliore gestione delle crisi, la protezione delle infrastrutture critiche e il rafforzamento dei controlli sulle catene di approvvigionamento. Ma la minaccia riguarda anche i cittadini: «La popolazione europea è abituata a lunghi anni di tranquillità e serenità. Ora deve fare i conti con una minaccia che può arrivare persino da un frigorifero», ha avvertito il direttore, ricordando che «La criminalità è spesso più evoluta di chi è costretto a difendersi».