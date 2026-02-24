PHOTO
Tre persone sono state recuperate vive dalle macerie della palazzina crollata in seguito a un’esplosione avvenuta in una frazione di Negrar, in provincia di Verona. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.
Le ricerche però proseguono senza sosta: si sta ancora tentando di individuare una quarta persona che risulterebbe dispersa. All’origine dello scoppio, stando alle ipotesi iniziali, potrebbe esserci l’esplosione di una bombola di gas.
L’edificio coinvolto si sviluppava su tre piani oltre a una mansarda. La deflagrazione avrebbe interessato il primo piano, provocando il cedimento dell’intera struttura che è poi collassata su se stessa.
Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di scavo tra le macerie insieme alle squadre Usar (Urban Search and Rescue), specializzate negli interventi in scenari complessi come crolli ed esplosioni.