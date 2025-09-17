Si erano dati appuntamento dopo essersi conosciuti online, ma l’incontro si è trasformato in un incubo. Una giovane è stata vittima di violenza sessuale da parte di un pregiudicato italiano di 36 anni, arrestato dai carabinieri nei giorni scorsi.

Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe aggredito la ragazza al primo incontro, arrivando anche a minacciarla con un coltello nel tentativo di rapinarla. Determinanti per la sua individuazione sono state le informazioni fornite dalla vittima, che hanno permesso ai militari di risalire rapidamente al responsabile.

Il 36enne si trova ora nel carcere di San Vittore, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Milano. Le accuse a suo carico sono pesanti: violenza sessuale, tentata rapina aggravata e porto di armi od oggetti atti a offendere.