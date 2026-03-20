Un bar vicino lo stadio Bentegodi che, durante gli incontri casalinghi dell’Hellas Verona, convertiva i propri bagni in punto di ritrovo per lo spaccio di cocaina, è stato sequestrato dai poliziotti della Squadra mobile e Digos della questura scaligera.

Il decreto di sequestro preventivo dell’esercizio commerciale è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari, poiché ritenuto teatro di numerosi episodi di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti che andavano in scena soprattutto all’interno dei servizi igienici.

Gli investigatori hanno eseguito sei perquisizioni nei confronti di altrettanti pusher, di età compresa tra i 51 e i 67 anni, che risultano indagati per spaccio di droga; nelle case di due perquisiti, sono state rinvenute e sequestrate alcune dosi di cocaina.

Ad essersi serviti della tattica collaudata bar, droga e partita di calcio allo stadio, sarebbero circa 50 persone. Le indagini sono tuttora in corso per identificarle.