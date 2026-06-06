Arriva la proroga per il taglio delle accise sui carburanti, ma con un'importante novità che peserà sulle tasche di chi guida un'auto a gasolio. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, che estende lo sconto alla pompa a partire da domani, 7 giugno, e fino al prossimo 3 luglio.

Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Per il gasolio il taglio viene ulteriormente dimezzato dagli attuali 10 centesimi (12,2 contando anche l'Iva), a 5 centesimi (6,1 centesimi con l'Iva).

Per finanziare questo mese aggiuntivo di sconti sono stati stanziati complessivamente 149,4 milioni di euro. Come previsto dal testo del decreto, la copertura economica non graverà sul deficit ma deriverà interamente dall'extra-gettito dell'Iva, ovvero dalla quota parte delle maggiori entrate registrate tra il 1° e il 31 maggio 2026 proprio a causa dei rincari energetici generali.