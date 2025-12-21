Un intervento notturno dei Carabinieri a Vermezzo con Zelo, nel Milanese, si è concluso con un militare ferito e il sequestro di un cane. Gli uomini dell'Arma si erano presentati presso l’abitazione di un uomo di 69 anni per dare esecuzione a un provvedimento di carcerazione.

L’uomo doveva scontare sette mesi di reclusione per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre che per danneggiamento, reati risalenti all’agosto del 2017. Durante le fasi dell’arresto, però, la situazione è degenerata a causa della reazione del cane di proprietà dell’uomo, un pitbull, che ha aggredito uno dei carabinieri impegnati nell’operazione.

La militare è stata morsa a una mano ed è stata successivamente medicata: le lesioni sono state giudicate guaribili in sei giorni. Nonostante l’imprevisto, l’intervento è stato portato a termine e l’uomo è stato accompagnato in carcere per l’esecuzione della pena.