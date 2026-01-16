Tragico epilogo quello sulla scomparsa di Annabella Martinelli, la 22enne di Padova di cui non si avevano più notizie dallo scorso 7 gennaio.

La giovane è stata purtroppo trovata morta e si ipotizza si sia impiccata. Il suo corpo, sul quale è stata disposta l'autopsia, come riporta Tg Com 24, sarebbe stato trovato da un passante, in località Villa di Teolo, in provincia di Padova. Proprio lì vicino era stata recuperata la sua bicicletta.

Nello zaino della ragazza, come riporta il quotidiano, sarebbero stati rinvenuti bigliettini in cui manifestava la volontà di suicidarsi. Altri messaggi compatibili con l'idea del suicidio, secondo quanto appreso, erano stati trovati anche a casa della ragazza.