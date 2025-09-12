La vita di un ragazzo minorenne è stata fortunatamente salvata grazie a uno dei cani di famiglia, mentre suo padre 50enne è stato arrestato dai carabinieri a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, con l'accusa di tentato omicidio aggravato e incendio doloso, poiché avrebbe cercato di strangolare il giovane. La notizia è stata riportata da Tg Com 24.

La situazione è diventata critica quando il ragazzo ha chiamato il 112, chiedendo aiuto e riferendo che suo padre aveva cercato di soffocarlo. All'arrivo dei carabinieri, l'abitazione era avvolta dalle fiamme, poi domate dai vigili del fuoco.

Due cani di grossa taglia sono stati trovati sul posto, ma né il padre né il figlio erano presenti. Come riportato dal quotidiano, il minore era già stato soccorso dal servizio di emergenza 118 e trasportato in ospedale, visibilmente scosso ma in condizioni generali stabili. Ha raccontato ai militari di essersi salvato grazie all'aiuto di uno dei cani, che sono stati successivamente portati in un canile.

Successivamente, il padre si è presentato spontaneamente presso una stazione dei carabinieri, confessando di aver attaccato suo figlio durante una lite e di aver appiccato l'incendio in casa. L'uomo è stato quindi messo in custodia cautelare.