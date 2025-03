Blatte morte e feci di topo, sia in cucina che nelle teglie metalliche utilizzate per cuocere le pizze, insieme alla mancanza di igiene generale. È stata la concertante scoperta dei carabinieri del Nas di Ancona e della Stazione di Senigallia durante l’ispezione in una pizzeria a Senigallia, che è stata chiusa con sigilli a causa di gravi carenze igienico-sanitarie che potrebbero mettere a rischio la salute dei clienti.

Il Servizio igiene degli alimenti di origine animale (Siaoa) del Dipartimento di Prevenzione dell'Ast Ancona è stato chiamato a intervenire urgentemente sul posto a causa delle serie violazioni riscontrate. Di fronte alla gravità delle irregolarità, è stata decisa la sospensione immediata dell'attività della pizzeria, è stata emessa una sanzione di 1.000 euro al proprietario e sono stati richiesti interventi immediati per ripristinare le condizioni di salubrità.